Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине

Американские сенаторы призвали главу Госдепартамента США Энтони Блинкена «сделать больше» для обеспечения безопасности сограждан на Украине. Об этом говорится в соответствующем обращении, передает РИА Новости.

«Закрыть посольство и сориентировать американцев на авиарейсы или эвакуацию наземным путем — это далеко не соответствует обязательствам, которые это правительство несет перед своими гражданами», — говорится в обращении политиков.

Сенаторы также раскритиковали администрацию США за решение временно закрыть посольство США в Киеве, а также приостановить оказание консульских услуг в то время, как по стране «размером примерно с Техас разбросаны» американцы.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал переезд посольств на Западную Украину большой ошибкой.