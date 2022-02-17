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США предупредили о глобальных последствиях в случае новых санкций против России

Глава Минфина Йеллен предупредила о глобальных последствиях при санкциях против России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в случае введения странами Запада новых санкций против России «глобальные последствия» будут неизбежны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — отметила министр, добавив, что ведомство вместе с европейскими партнерами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут затронуть лица и компании и «безусловно, могут включать контроль над экспортом».

По словам главы Минфина, Вашингтон совместно с европейскими союзниками работает над тем, чтобы как можно эффективнее защитить последних от «неблагоприятного воздействия» санкций, пытаясь обеспечить поставки энергоресурсов на континент.

Ранее сенат Конгресса США пообещал полностью подержать введение санкций против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В документе отмечается, что в случае нарушения суверенитета Украины Россия должна «заплатить высокую цену».

Марина Совина
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