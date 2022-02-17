Бывшего мэра Саратова осудили на семь лет за растрату 40 миллионов рублей

Кировский районный суд Саратова вынес приговор бывшему главе администрации областного центра Алексею Прокопенко по делу о растрате на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-мэр осужден на семь лет колонии общего режима. Как установил суд, с 2012-го по 2015 год с подачи Прокопенко была создана сеть управляющих компаний в Заводском районе Саратова. Они занимались сбором денежных средств с населения за коммунальные услуги, однако до ресурсоснабжающих организаций они не дошли. Следствие оценило ущерб в 40 миллионов рублей.

Это был повторный суд над чиновником. В июне 2021 года Кировский районный суд полностью оправдал Прокопенко, посчитав, что его оговорили другие фигуранты дела «с целью улучшения своего положения и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов». Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор и отправила дело Прокопенко на пересмотр.

В ходе прений сторон на втором процессе прокурор запросил для подсудимого наказание в восемь лет колонии. Прокопенко свою вину не признал и просил снова его оправдать.