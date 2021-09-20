Дело оправданного за растрату бывшего мэра Саратова пересмотрят

В Саратове суд отменил оправдательный приговор бывшему мэру города Алексею Прокопенко, обвиняемому в растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Прокопенко отправили на новое рассмотрение в Кировский районный суд.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что бывшего главу администрации Саратова оправдали по уголовному делу. Сначала чиновника заподозрили в мошенничестве, затем дело переквалифицировали, и Прокопенко стал фигурантом дела о хищении коммунальных платежей.

В 2014 году Алексею Прокопенко уже выносили обвинительный приговор. Ему назначили 200 часов общественных работ за халатность при подписании градостроительных документов. Суд установили, что в 2011 и 2012 годах чиновник подписал разрешения на строительство двух 10-этажных жилых домов в поселке на приаэродромной территории Саратова. При этом он не получил согласие старшего авиационного начальника аэродрома.

Позднее выяснилось, что дома мешают работе аэродромного радиолокатора и создают угрозу безопасности полетов. Ущерб от действий бывшего мэра оценили в 270 тысяч рублей.