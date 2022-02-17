В центре Киева начались столкновения предпринимателей и полиции

Митинг протестующих украинских предпринимателей, недовольных законопроектом об обязательной установке кассовых аппаратов, перерос в столкновения с полицией в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным портала, 17 февраля перед зданием Верховной Рады собрались несколько сотен демонстрантов. Они забросали силовиков куриными яйцами, когда те попытались выдавить митинг с проезжей части. Вскоре начались незначительные стычки.

Отмечается, что полиции удалось вытеснить недовольных с улицы Грушевского и задержать несколько человек. В настоящее время, как отмечают журналисты, митинг продолжается относительно спокойно.

Последний крупный митинг украинских предпринимателей произошел в столице республики 25 января. Тогда демонстранты попытались прорваться в здание Верховной Рады, депутаты были вынуждены эвакуироваться. Попытка силовиков разогнать протестующих привела к жестким потасовкам.