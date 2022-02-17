Европе предсказали рекордный счет за электроэнергию в 2022 году

Председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги предсказал Европе в 2022 году самый большой счет за электроэнергию в десятилетии, это станет последствием роста цен на энергоносители, передают «Известия».

Энергетик указал, что, согласно подсчетам Citigroup, общий счет в регионе составит рекордный триллион долларов, в то время как в прошлом году — около 300 миллиардов. По его мнению, такая ситуация на энергетическом рынке спровоцирует рост цен и разгонит инфляцию.

Ферленги также оценил заявления Запада о том, что в скачке цен на газ виновата Россия. Он напомнил, что газовым контрактам уже более 50 лет и назвал их «золотым стандартом качества».

«Когда мы говорим о кризисе на газовом рынке, нужно понимать, что причин у него было много и все они разные. РФ выполнила все свои контрактные обязательства в 2021 году, и нет ни одного сигнала о недопоставках в рамках оговоренных объемов», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что для Москвы важны надежные долгосрочные подставки, которые являются значимой составляющей формирования бюджета. По мнению Ферленги, сотрудничество России и Европы в газовой сфере — это модель идеального партнерства, основанная на взаимной коммерческой выгоде.

Эксперт добавил, что внутреннее производство газа в Европейском союзе (ЕС) падает, поэтому логичным выглядит запуск «Северного потока-2» как исключительно коммерческого проекта.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что попытка Европы хотя бы частично заместить поставки газа из России закупками сжиженного природного газа (СПГ) ударит по мировым рынкам, а перенаправление газовых потоков грозит новой волной энергетического кризиса в Азии.

