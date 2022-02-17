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Бывшая солистка «Серебра» высказалась о скандальной скульптуре в Москве

Певица Ольга Серябкина не увидела ничего страшного в скульптуре «Большая глина № 4»

Фото: @seryabkina

Российская певица, бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина высказалась о скандальной скульптуре швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая располагается на Болотной набережной в Москве. Своим мнением артистка поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

По словам певицы, в последнее время облик столицы изменился — город стал ухоженней. Серябкина отметила установку скульптуры Фишера, которая вызвала споры в обществе. Однако артистка не увидела ничего страшного в монументе.

«Не понимаю, почему она должна стоять в каком-то другом месте, это современное искусство, оно может нравиться или нет, но то, что скульптура не выполнена в классическом стиле, не делает ее от этого менее интересной», — заявила Серябкина.

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Скульптуру «Большая глина № 4» разместили около дома культуры ГЭС-2 в августе 2021 года. Однако монумент вызвал неоднозначную реакцию — пользователи сети сравнили 12-метровую алюминиевую инсталляцию с кучей мусора и мороженым, а телеведущий Максим Галкин назвал автора работы бездарным человеком.

Нина Ташевская
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