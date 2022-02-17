Дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-парой выйдет в России

Разработчики The Sims 4 приняли решение выпустить дополнение к игре, содержащее историю однополой пары, для российских пользователей. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts (ЕА).

В компании рассказали, что набор «Свадебные истории» для популярного симулятора все же будет доступен для российских игроков. Представители издательства напомнили, что ранее сообщили об отмене выхода набора в России: «В тот момент мы посчитали, что не сможем полноценно рассказать историю однополой пары».

Представители EA подчеркнули, что изучили реакцию российских пользователей и поменяли решение: «Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией». Таким образом, разработчики передумали оставлять игроков из России без нового дополнения и анонсировали дату релиза — 23 февраля.

«Для нас сообщество The Sims — комфортное пространство для всех, кто верит в любовь без стереотипов. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу команду и разделяет наши ценности», — говорится в обращении.

10 февраля представители EA сообщили, что не будут выпускать дополнение «Свадебные истории», которое содержит в себе ЛГБТ-пару Доминику и Камиллу. «В процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы ее представляем», — объяснили свое решение разработчики.