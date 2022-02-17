Женщина лишилась половины черепа из-за похожей на простуду болезни

Пользовательница TikTok @princeess_jasmine рассказала о том, как лишилась половины черепа после болезни с симптомами простуды.

По словам Наташи Алены Гюнтер, сначала у нее появились симптомы заболевания, похожего на обыкновенный синусит. Лечение инфекции закончилось операцией на мозге, в ходе которой ей удалили половину черепа.

Женщина опубликовала в TikTok видео, на котором показала свои фотографии до и после болезни. На втором фото у нее выбрита голова, на которой видна огромная вмятина и большой шрам, оставшийся после операции.

Гюнтер не объяснила, что именно произошло и почему синусит потребовал такого серьезного хирургического вмешательства. В похожих случаях часть черепа удаляют, если инфекция перекинулась с носовых пазух на близлежащие кости, а в некоторых случаях попала в мозг.

@princeess_jasmine утверждает, что перенесла две операции на мозге и одну операцию на носовых пазухах. В ближайшие месяцы ей заменят недостающую часть черепа.

Синусит — распространенная инфекция, которая, как правило, проходит сама в течение пары недель. Она часто возникает как следствие простуды или гриппа.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Врачи установили, что у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга, и провели трепанацию свода черепа.