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Модный бренд выпустил платье с иллюзией голого тела и порадовал покупательниц

Популярный бренд Fashion Nova представил платье из прозрачной ткани с нашивками на груди

Фото: @fashionnova

Популярный модный бренд Fashion Nova представил платье откровенного дизайна и порадовал своих потенциальных покупательниц. Фотография новинки и оценки пользователей Instagram появились в официальном аккаунте марки.

На рекламном снимке модель Марта Мельцарска (Marta Mielczarska) позирует в облегающем мини-платье Talk of Town Mini Dress, которое сшито из прозрачной ткани с белыми нашивками на груди и нижней части живота. По задумке дизайнеров, наряд создает иллюзию того, что участки ткани приклеены к голому телу, пишет издание Daily Star. «Идеально для свидания! Это авантюрное платье лишит вашего партнера дара речи!» — говорится в описании поста.

Пользователи соцсети одобрили работу модельеров в комментариях публикации. «Действительно, отрясающее платье. Отправляюсь на сайт за покупками!», «Мне очень нравится этот современный дизайн», «В таком наряде мой бойфренд будет любить меня еще сильнее», — высказались они.

Ранее в феврале другая откровенная одежда Fashion Nova вызвала споры среди покупателей. Речь идет о черном платье длины мини без бретелей с большими вырезами, частично оголяющими грудь и живот модели. Поклонники марки раскритиковали чересчур открытый, по их мнению, крой наряда. «Такой фасон невозможно носить в повседневной жизни», — посчитали они.

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Карина Черных
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