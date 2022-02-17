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Девушка ошиблась с выбором тату по невнимательности и прославилась в сети

Девушка решила набить тату созвездия Близнецов и по ошибке осталась со знаком Льва

Кадр: zoelerose / TikTok

Жительница Великобритании разочаровалась в результате новой татуировки из-за собственной невнимательности и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница Зои ЛеРоуз (Zoe LeRose) рассказала о неудачном опыте в тату-салоне, когда решила набить на руке созвездие своего знака зодиака — Близнецов. Выбрав референс для рисунка, она направилась к мастеру. Однако только к концу сеанса героиня материала поняла, что перепутала знаки зодиака, в результате чего осталась с созвездием Льва.

«Я тупица, потому что знала, что Близнецы выглядят как два человека, но в начале сеанса даже не задумалась о том, что принесла рисунок с ошибкой. Я либо сведу его, либо буду молиться, чтобы мой ребенок родился под знаком Льва», — пошутила ЛеРоуз.

Публикация стала вирусной и набрала тысячи просмотров. Зрители принялись шутить на тему татуировки девушки в комментариях. «Выходи замуж за Льва, девочка!», «Честно говоря, эта ситуация идеально характеризует Близнецов», «Вот это ты попала», — высказывались они.

Ранее в феврале девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы. Рэйвин Буррас (Rayvyn Burras) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот.

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Айсель Эюбова
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