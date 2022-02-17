Китай упрекнул США за «размахивание санкционной дубинкой» из-за Украины

Искусственное создание напряженной атмосферы вокруг Украины и «размахивание санкционной дубинкой» не способствуют дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Агитация к блоковому противостоянию и размахивание санкционной дубинкой только увеличивают силу трения для процесса диалога и переговоров», — заявил дипломат, упрекнув Вашингтон за распространение ложной информации о якобы скором российском вторжении на Украину.

Представитель китайского МИД обвинил американскую администрацию в «спекуляции и сгущении красок на тему кризиса». Он призвал США сыграть конструктивную роль «в изыскании пути политического урегулирования украинского вопроса на базе новых Минских соглашений».

Ранее Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом было сказано в совместном заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Согласно заявлению, Китай и Россия выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.