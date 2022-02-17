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Китай упрекнул США за «размахивание санкционной дубинкой» из-за Украины

МИД КНР обвинил США в искусственном создании напряженной атмосферы вокруг Украины
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Искусственное создание напряженной атмосферы вокруг Украины и «размахивание санкционной дубинкой» не способствуют дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Агитация к блоковому противостоянию и размахивание санкционной дубинкой только увеличивают силу трения для процесса диалога и переговоров», — заявил дипломат, упрекнув Вашингтон за распространение ложной информации о якобы скором российском вторжении на Украину.

Представитель китайского МИД обвинил американскую администрацию в «спекуляции и сгущении красок на тему кризиса». Он призвал США сыграть конструктивную роль «в изыскании пути политического урегулирования украинского вопроса на базе новых Минских соглашений».

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Анжелика Бережная
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