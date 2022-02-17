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Захарова обвинила США в дискриминационном подходе

Представитель МИД Захарова обвинила США в «массовых высылках дипломатов и визовой войне»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в дискриминационном подходе. Ее комментарий по поводу высылки заместителя посла США Бартла Гормана опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия не начинала «массовые высылки дипломатов» и «визовую войну». «Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран», — отметила дипломат.

Она заявила, что американское правительство даже в рамках нормализации двухсторонних отношений готово обеспечивать только свои интересы, игнорируя все остальное. «Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», — резюмировала Захарова.

Ранее военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов оценил возможность ответных мер со стороны США на высылку Гормана. Он заявил, что у страны не осталось дипломатических ресурсов для воздействия на Россию, поэтому ждать реакции не стоит.

Марина Совина
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