Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в дискриминационном подходе. Ее комментарий по поводу высылки заместителя посла США Бартла Гормана опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия не начинала «массовые высылки дипломатов» и «визовую войну». «Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран», — отметила дипломат.

Она заявила, что американское правительство даже в рамках нормализации двухсторонних отношений готово обеспечивать только свои интересы, игнорируя все остальное. «Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», — резюмировала Захарова.

Ранее военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов оценил возможность ответных мер со стороны США на высылку Гормана. Он заявил, что у страны не осталось дипломатических ресурсов для воздействия на Россию, поэтому ждать реакции не стоит.