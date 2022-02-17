Политолог рассказал о возможном ответе США на высылку дипломата из России

У США не осталось дипломатических ресурсов для воздействия на Россию, поэтому ждать ответа на высылку Москвой заместителя посла США Барта Гормана из страны не стоит. Так считает военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Свою точку зрения специалист изложил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее из России выслали Барта Гормана. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

О высылке Гормана стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Отмечалось, что он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментариев.

Коновалов порекомендовал рассматривать высылку Гормана в общем контексте. «Это началось еще с [бывшего президента США Дональда] Трампа. Он запустил в свое время ситуацию, когда взаимное противостояние Россия с США выражалось в воздействии друг на друга через дипломатические представительства», — отметил он.

По мнению политолога, ответной реакции США за этим событием не последует. Причина в том, что у США не осталось ресурсов для воздействия на Россию, считает Коновалов.

«Я думаю, что они попробуют воздействовать на Российскую Федерацию по другим направлениям. Не забывайте, есть не только дипломатия между странами. Например, есть Россотрудничество и другие структуры, на которые можно воздействовать. Мне кажется американцы готовы это сделать по одной простой причине — потому что они проиграли главную войну. А она заключалась в вопросе "состоится ли нападение 16 февраля Российской Федерации на Украину", как об этом заявляли все американские спецслужбы, американский МИД, министерство обороны и так далее или нет. Понимаете, люди обделались, и что им теперь делать? Ничего», — высказался политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова отправить ответ на предложения США по гарантиям безопасности 17 февраля. По его словам, он будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

16 февраля Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с Лавровым в «должное время». Днем ранее Блинкен созвонился с Лавровым. В ходе беседы российский министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности.