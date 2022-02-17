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Появилось видео причастности к убийству тамбовского чиновника его пасынка

Опубликовано видео причастности пасынка тамбовского чиновника к его убийству

Появилось видео причастности к убийству чиновника из управления автодорог Тамбовской области Виктора Вакульчика его пасынка. Кадры в четверг, 17 февраля, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина попал в поле зрения камер видеонаблюдения рядом с местом преступления. Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранители полагают, что он подкараулил отчима в подъезде, после чего зарезал. Мотив пока что неизвестен.

Виктор Вакульчик был убит в понедельник, 14 февраля, в подъезде жилого дома. Убийство произошло ранним утром. По горячим следам задержать преступника не удалось.

Леонид Микуляк
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