Дом в российском городе снесут после жалоб детей Путину

Муниципальные власти Тюмени решили снести аварийный дом номер 121 на улице Карла Маркса. Ранее дети жильцов пожаловались на состояние этого здания президенту России Владимиру Путину, сообщает URA.RU.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что члены межведомственной комиссии провели проверку и приняли единогласное решение по демонтажу дома. До этого здание считалось ветхим, но не подлежало сносу — его должны были просто отремонтировать. Однако в январе 2022 года жители дома записали видеообращение к главе государства, в котором показали условия проживания и попросили помочь отремонтировать постройку или получить новую недвижимость. На ролике в основном присутствовали дети.

В мэрии и управляющей компании заявили, что на момент появления видео в соцсетях уже велось обследование здания с целью присвоить ему новый статус. «Специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии», — сообщили в пресс-службе тюменской администрации.

После принятия решения о сносе здания проведут ряд юридических процедур, а затем дом внесут в программу по расселению. Однако конкретные сроки, когда жильцы аварийной постройки получат новую недвижимость, пока не известны.

В декабре 2021 года на жилищные условия пожаловалась президенту шестилетняя жительница Кирова. Девочка написала Путину письмо, где попросила помочь с достройкой дома, который должны были сдать несколько лет назад.