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Дом в российском городе снесут после жалоб детей Путину

В Тюмени решили снести аварийное здание, на которое дети пожаловались Путину

Фото: 2ГИС

Муниципальные власти Тюмени решили снести аварийный дом номер 121 на улице Карла Маркса. Ранее дети жильцов пожаловались на состояние этого здания президенту России Владимиру Путину, сообщает URA.RU.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что члены межведомственной комиссии провели проверку и приняли единогласное решение по демонтажу дома. До этого здание считалось ветхим, но не подлежало сносу — его должны были просто отремонтировать. Однако в январе 2022 года жители дома записали видеообращение к главе государства, в котором показали условия проживания и попросили помочь отремонтировать постройку или получить новую недвижимость. На ролике в основном присутствовали дети.

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В мэрии и управляющей компании заявили, что на момент появления видео в соцсетях уже велось обследование здания с целью присвоить ему новый статус. «Специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии», — сообщили в пресс-службе тюменской администрации.

После принятия решения о сносе здания проведут ряд юридических процедур, а затем дом внесут в программу по расселению. Однако конкретные сроки, когда жильцы аварийной постройки получат новую недвижимость, пока не известны.

В декабре 2021 года на жилищные условия пожаловалась президенту шестилетняя жительница Кирова. Девочка написала Путину письмо, где попросила помочь с достройкой дома, который должны были сдать несколько лет назад.

Нина Ташевская
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