Россия облегчит импорт продукции из Донбасса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся ввоза в страну товаров с территории самопровозглашенных республик Донбасса, а также вывоза без применения количественных ограничений импорта и экспорта. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно постановлению, к товарам из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не будет применяться запрет, налагаемый на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, ввозимые в Россию.

В документе уточняется, что происхождение продукции должно подтверждаться специальными сертификатами, которые выдаются уполномоченными организациями, «фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Постановление было подписано в пятницу, 18 февраля, во исполнение указа президента России Владимира Путина от 15 ноября 2021 года о льготах для поставок товаров в ДНР и ЛНР.

Ранее российский лидер поручил правительству страны срочно выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область. «Единовременные выплаты будут осуществлены из резервного фонда», — уточнили в правительстве.

