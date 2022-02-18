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МЧС ДНР эвакуирует в Ростовскую область 700 тысяч жителей

В МЧС ДНР заявили, что планируют эвакуировать в Ростовскую область около 700 тысяч жителей

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) планирует эвакуировать в Ростовскую область 700 тысяч жителей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС.

Первые автобусы с людьми из Донецка уже направились к границе с Россией.

«На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР», — уточняется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, по 10 тысяч рублей.

18 февраля о массовой эвакуации населения ДНР в Россию объявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Марина Совина
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