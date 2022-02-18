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«Единая Россия» направит молодежный актив для помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

«Единая Россия» направит в Ростовскую область молодежь помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

«Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводятся в Telegram-канале «Единой России».

Группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и волонтерской роты.

«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива "Единой России" под руководством заместителя руководителя фракции Единая Россия, координатора партии по молодёжной политике Игоря Кастюкевича. В координации с МЧС они оценят объем необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», — сообщил Турчак.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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Марина Совина
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