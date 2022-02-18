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Раскрыто влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом

Ученые из Германии раскрыли риск заражения COVID-19 при употреблении алкоголя

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к более высоким рискам заражения COVID-19, такие данные раскрыли ученые из Гейдельбергского университета в Германии. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов научных статей BioRxiv.

Специалисты выделили три группы подопытных мышей, которым вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей: инъекционно и посредством алкогольных паров, при этом часть мышей резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены. После этого исследователи изучили изменения в генах, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2. Полученные данные показали, что спиртное прямо влияет на способность проникновения вируса в органы.

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Кроме того, употребление алкогольных напитков может снизить противовоспалительный эффект, так как спирт воздействует на Mas-рецепторы, находящиеся в мембране клетки, которые и отвечают за этот ответ организма.

В феврале 2022 года израильские медики обнаружили, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией пациенты с ожирением имеют лучшую защиту от повторного заражения коронавирусом, чем люди с меньшим индексом массы тела.

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Елена Апазиди
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