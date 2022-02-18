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Омикрону предрекли вырождение за счет большого числа мутаций

Вирусолог Альтштейн предположил, что омикрон начнет вырождаться за счет мутаций

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что после прохождения пика заболеваемости в геноме омикрона начнут происходить мутации, за счет которых он начнет ослабевать. Об этом ученый рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я продолжаю настаивать на этой гипотезе. Дальше у омикрона начнутся мутации», — высказался Альтштейн.

Ученый предрек, что большое число мутаций приведет к вырождению штамма. Подобный процесс уже описывался профессором Национального института генетики Итуро Иноуэ, когда тот исследовал поведение вируса в период спада эпидемии. Тогда он пришел к выводу, что COVID-19 способен самовырождаться, напомнил ученый. Мутации приводят к тому, что геном вируса становится дефектным, это мешает ему размножаться и запускает процесс самоуничтожения, утверждает он. Альтштейн убежден, что омикрон ждет та же судьба.

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«Показателем того, что он слабеет, становится уменьшение числа заражений. Сейчас это не так заметно, но у нас впереди еще пара месяцев, когда он будет падать. Спустя это время он будет в миноре и в дальнейшем снизится до незначительных цифр и даже, может быть, уйдет вовсе», — отметил медик.

Ранее Альтштейн заявил, что пик заболеваемости омикроном в России пройден. Наивысшее число заражений было зафиксировано 12 февраля, а затем кривая числа заражений стала снижаться, отметил он.

15 февраля стало известно о новой опасной мутации в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2. Ее обнаружили ученые из Дании. Мутацию назвали H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 процентов заболевших приходится на именно на BA.2.

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Виктория Немис
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