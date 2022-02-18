Авиапассажир открыл дверь самолета на ходу в попытке доказать теорию заговора

Пассажиру американских авиалиний практически удалось открыть аварийную дверь самолета во время движения лайнера — позже мужчина был обездвижен попутчиками и членами экипажа и снят с рейса. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пятницу, 11 февраля, на борту самолета авиакомпании Delta, который собирался вылетать из аэропорта Солт-Лейк-Сити. Так, согласно показаниям очевидцев, у 32-летнего пассажира Майкла Брэндона Демарра (Michael Brandon Demarre) спустя 20 минут после посадки на борт наступил кризис психического здоровья — мужчина смеялся и плакал одновременно, кроме того, он принялся рассказывать о теориях мирового заговора и доказывать своим попутчикам вред вакцин от коронавируса.

По словам свидетелей, Демарр также пытался открыть аварийную дверь самолета: американец сорвал пластиковую защиту с ручки и с силой рванул за нее, в то время как лайнер уже был на ходу и готовился ко взлету. «Визг ветра и изменение давления почувствовали все на борту. Нам повезло, что стоявшая неподалеку стюардесса смогла быстро сориентироваться и захлопнуть дверь», — рассказал газете один из авиапассажиров.

Членам экипажа пришлось обездвижить буйного американца, в этом им помогли другие пассажиры, которые присматривали за ним до прихода полиции. Демарру было предъявлено обвинение в создании угрозы жизни и безопасности, а также во вмешательство в действия летного экипажа.

Ранее в феврале пассажиры самолета устроили дебош из-за шутки про футбол — один из мужчин начал душить попутчика. После этого в конфликт вмешались сотрудники экипажа и другие туристы, а инцидент попал на видео.