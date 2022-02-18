Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Авиапассажир открыл дверь самолета на ходу в попытке доказать теорию заговора

Американец попытался открыть дверь самолета во время движения и был снят с рейса

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пассажиру американских авиалиний практически удалось открыть аварийную дверь самолета во время движения лайнера — позже мужчина был обездвижен попутчиками и членами экипажа и снят с рейса. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пятницу, 11 февраля, на борту самолета авиакомпании Delta, который собирался вылетать из аэропорта Солт-Лейк-Сити. Так, согласно показаниям очевидцев, у 32-летнего пассажира Майкла Брэндона Демарра (Michael Brandon Demarre) спустя 20 минут после посадки на борт наступил кризис психического здоровья — мужчина смеялся и плакал одновременно, кроме того, он принялся рассказывать о теориях мирового заговора и доказывать своим попутчикам вред вакцин от коронавируса.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня

По словам свидетелей, Демарр также пытался открыть аварийную дверь самолета: американец сорвал пластиковую защиту с ручки и с силой рванул за нее, в то время как лайнер уже был на ходу и готовился ко взлету. «Визг ветра и изменение давления почувствовали все на борту. Нам повезло, что стоявшая неподалеку стюардесса смогла быстро сориентироваться и захлопнуть дверь», — рассказал газете один из авиапассажиров.

Членам экипажа пришлось обездвижить буйного американца, в этом им помогли другие пассажиры, которые присматривали за ним до прихода полиции. Демарру было предъявлено обвинение в создании угрозы жизни и безопасности, а также во вмешательство в действия летного экипажа.

Ранее в феврале пассажиры самолета устроили дебош из-за шутки про футбол — один из мужчин начал душить попутчика. После этого в конфликт вмешались сотрудники экипажа и другие туристы, а инцидент попал на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством
Крупнейшая в мире криптобиржа добилась признания в России
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал Marvel за «фильмы-прототипы»
Глава МИД ФРГ сочла потерей отказ России от участия в Мюнхенской конференции
Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов
Усиливающиеся обстрелы привели к перекрытию трассы в ДНР
В деле главного десантника Урала появился новый эпизод о коррупции
Приезжие напали на полицейских на станции московского метро
«Изюмный бомбардировщик» умер в возрасте 101 года
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.