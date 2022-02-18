Россиянам пояснили новые правила въезда в Австрию

Глава представительства по туризму Австрии в России Геральд Бем пояснил новые правила въезда в страну после снятия антиковидных ограничений для путешественников. Его слова приводит портал Tourdom.

По последним данным, с 22 февраля россиянам можно будет посетить Австрию без прохождения карантина, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста. Однако, по словам Бема, это не совсем так.

Как следует из результатов пресс-конференции Министерства туризма, посвященной смягчению мер безопасности в сфере отдыха и путешествий, пока неизвестно, смогут ли россияне действительно въехать в Австрию без карантина.

Также отмечается, что с 19 февраля в стране начнет действовать система «3П» (привит, переболел или протестирован). Как заявила министр туризма Элизабет Кестингер, это сделает Австрию более привлекательным направлением как для туристов из близлежащих, так и отдаленных стран.

Ранее сообщалось, что с 22 февраля Австрия разрешит россиянам въезд в страну по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, беспрепятственно смогут въехать путешественники, которые предъявят на границе справку о перенесенном коронавирусе или сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).