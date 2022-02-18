Бизнес предсказал массовое закрытие автозаправок в России

Российский бизнес попросил смягчить новые правила по контролю за точностью отпуска топлива на автозаправках, которые начнут действовать с 1 января 2024 года, пишут «Известия». Участники рынка считают, что на АЗС в России нет необходимого оборудования для соблюдения новых мер, а его закупка окажется слишком дорогой. Из-за этого они видят риск массового закрытия заправок. Письмо с таким содержанием отправил в Госдуму президент Независимого топливного союза (НТС).

Изменения будут состоять в том, что власти снизят допустимую погрешность при недоливе: с 0,5 до 0,25 процента. Кроме того, в проекте нового Кодекса административных правонарушений России прописаны более высокие штрафы за нарушения для заправок — 1 процент от оборота, но не менее 500 тысяч рублей (текущий порог — 100 тысяч). Представители отрасли предсказывают, что переоснащение заправок в связи с новыми правилами подорвет финансовое положение большинства операторов и затянется на годы.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев добавил, что модернизация будет необходима прежде всего независимым сетям и обойдется им минимум в 60 миллиардов рублей. Банкротством заправкам грозит и рост штрафов, отметила управляющий партнера саратовской сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина, — в 2021 году АЗС и так работали в убыток.

С этим мнением согласен и глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, масштабные издержки операторов ударят не только по бизнесу, но и по потребителям — из-за них подорожает топливо. Аркуша подчеркнул, что для клиентов повышение точности отпуска на 0,25 процента не будет существенным, в то время как производителям оборудования для заправок придется значительно поднять цены.

В феврале сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил, почему в России бензин стоит дороже, чем в США. По его словам, решающее значение имеют налоги. В США на сборы и акцизы приходится около 20 процентов розничной стоимости топлива, а в России — почти 70 процентов. При этом американские власти расходуют дополнительные средства на развитие добывающих компаний и активно поддерживают их в период пандемии.