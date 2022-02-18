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Представители Валиевой захотели вскрытия допинг-пробы Б

Представители фигуристки Камилы Валиевой заявили, что спортсменка запросит анализ пробы Б
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой захотели вскрытия допинг-пробы Б, взятой у спортсменки в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), передает РИА Новости.

Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе, говорится в пункте 119 решения. «Вот почему спортсменка запросит анализ пробы Б», — заявили представители.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. Позже CAS подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства ее дедушки.

Марина Совина
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