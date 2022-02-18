Белла Хадид выступила в защиту хиджабов на мусульманках

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид выступила против дискриминации мусульманок в хиджабах. На эту тему она высказалась в серии постов на своей странице в Instagram.

25-летняя супермодель рассказала об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются современные мусульманские женщины по всему миру. Так, например, Хадид выступила в поддержку 17-летней школьницы Ходы Аль-Джамаа (Hoda Al-Jamaa) из Отаго, Новая Зеландия, которая была госпитализирована в феврале после того, как трое сверстниц сорвали с нее хиджаб и избили ее.

«Нам нужно изменить мышление и контролировать чувство осуждения. Обучите своих друзей, детей, родителей и семьи тому, что носить хиджаб, быть мусульманкой или человеком другой расы — не значит быть угрозой», — отметила она. Хадид также призвала общественность «вспомнить, откуда взялся хиджаб и почему он так важен для мусульманок во всем мире», покупая модные в нынешнем году головные уборы балаклавы.

Кроме того, супермодель поделилась фотографией из недавнего проекта французского издания Yard, целью которого было бросить вызов широко распространенным стереотипам о женщинах в хиджабе. На снимке изображены семь улыбающихся мусульманок, одетых в яркие наряды бренда Jacquemus. «Эта фотография сделана моей хорошей подругой», — пояснила звезда, отметив в подписи французскую модель Такву Бинт Али (Taqwa Bint Ali).

«Она сказала: "Я решила устроить эту фотосессию, потому что никогда не видела ярких и улыбающихся мусульманских женщин на фотографиях. Мне очень хотелось показать эти образы"», — вспомнила Хадид.

Наконец, в третьем посте модель призвала лидеров Франции, Индии, Квебека и Бельгии отменить «дискриминационные» законы против хиджаба и других религиозных атрибутов в их странах. «Это не ваша работа указывать женщинам, могут ли они получать образование или заниматься спортом, особенно, когда это касается веры и безопасности», — заключила знаменитость.

В январе 2021 года сообщалось, что мусульмане обругали тренд на балаклавы. Пользователи сети обратили внимание на то, что общество отрицательно относится к женщинам в хиджабе, при этом никак не реагирует на девушек в балаклавах. «Теперь хиджаб называется балаклавой», — возмущались они.

