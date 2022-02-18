Президент США Джо Байден созвонился с лидерами стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Разговор начался в 22:45 по московскому времени, а завершился в 23:33. Темой телефонного разговора стала ситуация вокруг Украины.

Ранее Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Он добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска», — заявил политик.

