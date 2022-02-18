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Бывший глава ДНР объяснил поражение ВСУ в боях под Дебальцево

Депутат Бордай объяснил итог боев под Дебальцево плохой организацией ВСУ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Успех объединенных сил ЛНР и ДНР в боях в районе Дебальцево в 2014 и 2015 годах обеспечила мотивация солдат и плохая организованность Вооруженных сил Украины. Так считает депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной ДНР Александр Бородай.

«Выступили со всеми пороками советской армии»

«Как мы знаем, после Минского протокола, договоренности которого украинская сторона и не планировала выполнять, почувствовав в себе боевой задор, она решила провести наступательную операцию. На сей раз в районе Дебальцево», — рассказал Бородай.

Операция закончилась разгромом украинских вооруженных сил по ряду причин, считает политик. «Причина в слабо мотивированной и плохо организованной армии. Они выступили со всеми пороками и стереотипами старой советской армии, помноженными на коррупцию уже современной Украины», — разъяснил Бородай.

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Украинские войска были многочисленнее объединенных сил независимых республик, однако последние уже успели повоевать, отметил бывший глава правительства непризнанной ДНР.

«Наши части были значительно более мотивированы с точки зрения морального духа, вооружены значительно лучше, хотя мы имели то же оружие, что и противник. Сыграло роль управление, которое было на порядок выше по качеству», — рассказал Бородай.

Бои в районе Дебальцева шли в 2014 и 2015 году. Они завершились отступлением украинских войск и переходом Дебальцева и окрестностей под контроль ДНР. Бои закончились 18 февраля 2015 года.

Тогда случилось одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе — дебальцевский котел.

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Виктория Немис
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