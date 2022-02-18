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Пуховики одного цвета стали трендом у знаменитостей

Ярко-розовый пуховик стал новым трендом благодаря Рианне, Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян
Мариэль Хаенн

Мариэль Хаенн. Фото: @marielhaenn

Верхняя одежда ярко-розового цвета стала новым трендом среди знаменитостей в начале 2022 года. На соответствующие фото папарацци обратили внимание журналисты Page Six.

Речь идет о длинном пуховике, который стал элементом одного из стильных образов текущего сезона благодаря таким публичным личностям, как Рианна, Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Так, например, певица и предпринимательница Рианна объявила о своей беременности в конце января, сфотографировавшись в розовой винтажной куртке модного дома Chanel с золотистыми пуговицами.

Согласно данным поисковой системы моды Love the Sales, в феврале, после появления данных снимков в сети, поисковый запрос «розовые стеганые пальто» увеличился на 200 процентов по сравнению с показателями декабря.

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В свою очередь, актриса и певица Дженнифер Лопес позировала для издания New York Times в похожем неоново-розовом пуховике длиной ниже колен в начале текущего месяца. При этом звезда выбрала бюджетный вариант от массмаркетовой марки H&M.

Наконец, телезвезда Ким Кардашьян попала в объектив папарацци еще осенью 2021 года в образе люксового бренда Balenciaga: она была одета в розовый пуховик в пол в сочетании с серебристыми сумкой и остроносыми сапогами на каблуках.

Ранее в феврале сообщалось, что купальники одного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» об актрисе и ее возлюбленном, барабанщике Mötley Crüe Томми Ли, спровоцировал рост спроса на купальные костюмы красного цвета. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

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Айсель Эюбова
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