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Из Испании экстрадирован обвиняемый в похищении икон россиянин

Мадрид передал МВД РФ россиянина, обвиняемого в похищении двух икон в 2009 году

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Мадриде испанские власти передали сотрудникам российской полиции и ФСИН обвиняемого в похищении икон Евгения Волкова. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Экстрадированного россиянина заподозрили в краже в 2009 году. По версии следствия, находясь в квартире своего знакомого в городе Саратов, он снял со стены образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одну икону он продал, а вторую спрятал у себя дома. После того как было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Кража») УК РФ, россиянин сбежал в Испанию к проживавшей там матери.

Позже по каналам Интерпола из Испании была получена информация о том, что Волков отбывает наказание за совершенное на территории страны преступление. В январе 2022 года Мадрид принял решение о его выдаче российской стороне.

7 февраля сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры РФ Польша выдала России Лилию Коваленко, обвиняемую в мошенничестве с туристическими путевками.

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Владимир Седов
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