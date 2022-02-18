Из Испании экстрадирован обвиняемый в похищении икон россиянин

В Мадриде испанские власти передали сотрудникам российской полиции и ФСИН обвиняемого в похищении икон Евгения Волкова. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Экстрадированного россиянина заподозрили в краже в 2009 году. По версии следствия, находясь в квартире своего знакомого в городе Саратов, он снял со стены образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одну икону он продал, а вторую спрятал у себя дома. После того как было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Кража») УК РФ, россиянин сбежал в Испанию к проживавшей там матери.

Позже по каналам Интерпола из Испании была получена информация о том, что Волков отбывает наказание за совершенное на территории страны преступление. В январе 2022 года Мадрид принял решение о его выдаче российской стороне.

7 февраля сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры РФ Польша выдала России Лилию Коваленко, обвиняемую в мошенничестве с туристическими путевками.