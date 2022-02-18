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На загоревшемся в Ионическом море круизном лайнере забыли двух пассажиров

С итальянского парома Euroferry Olympia забыли эвакуировать двух болгарских пассажиров

Фото: Nikos Bardis / Reuters

На итальянском круизном судне Euroferry Olympia, которое загорелось в Ионическом море у берегов Греции, остались два пассажира — их забыли эвакуировать вместе с остальными туристами, так как мужчины находились в гараже парома. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

Отмечалось, что во время движения судна два гражданина Болгарии находились в гараже парома, в кабинах грузовиков. При этом транспортные средства были припаркованы настолько близко, что открыть дверь и выйти из автомобиля было невозможно. По заявлению тех водителей, которые смогли покинуть паром, некоторые шоферы, действительно, предпочитают оставаться в кабинах, так как стоимость пребывания в каютах лайнера достаточно высокая.

По данным телеканала, мужчины смогли связаться со спасателями — сотрудники чрезвычайных служб в свою очередь проинструктировали болгар, как им следует пробраться в безопасное место на верхней палубе, откуда они будут эвакуированы вертолетом Super Puma.

Кроме того, сообщалось о том, что информация еще о нескольких людях, которые пока считаются пропавшими без вести, в данный момент проверяется. Греческие власти воздерживаются от комментариев до завершения окончательного подсчета и установления личностей всех пассажиров и членов команды, которые в настоящее время доставляются судами на остров Корфу.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).

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Дарья Рыбак
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