Поражение украинской армии под Дебальцево сильно ударило по ее моральному духу. Это привело к тому, что Украина пошла на подписание Минских соглашений, заявил депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

Значение боя под Дебальцево

Бой под Дебальцево в 2015 году имел колоссальное значение как для объединенных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), так и для вооруженных сил Украины, считает Бородай. Победа в этом сражении принесла первым уверенность, вторым — демотивацию.

«Украинская армия под Дебальцево потерпела очередное поражение, может не столь сокрушительное, как в южном котле, потому что некоторую часть своих войск они сумели вырвать. Но, тем не менее, это было очень чувствительно для украинской армии. Поражение сильно ударило по моральному духу украинской армии и вообще по боевому духу тех, кто принимал тогда решения в Украине и их хозяев», — высказался он.

По мнению Бородая, победа в дебальцевском бою объединенными силами ЛНР и ДНР вынудила Украину пересмотреть взгляд на собственную позицию и пойти на второе Минское соглашение. Республики же после этих событий получили территориальные приобретения, отметил он, которые остаются за ними по сей день.

«По всей видимости, за прошедшие годы наш противник набрался сил и снова решил, что способен на какие-то активные действия. Сейчас идет явная к ним подготовка, но мы готовы, мы ждем», — добавил Бородай.

Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Бой в Дебальцево завершился 18 февраля 2015 года.

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.