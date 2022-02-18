В ЛНР назвали постановочным обстрел детсада в Станице Луганской

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) назвали постановкой украинских силовиков обстрел детского сада в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным Народной милиции, к обстрелу детсада причастна группа отдельного центра специального назначения сил специальных операций «Запад». Выстрел по зданию, считают в ЛНР, был произведен из американского гранатомета М141 бункерного типа с водонапорной башни в районе улицы Деповская. «Это подтверждает радиоперехват разговора боевиков ВСУ имеющийся в распоряжении Народной милиции и сведения, полученные от мирных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент взрыва снаряда во дворе жилого дома неподалеку был замечен белый автомобиль «Тойота Ленд Крузер» без номеров. В нем находились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Через пять минут после обстрела на месте появились находящиеся в Донбассе съемочные группы иностранных и национальных СМИ, рассказали в Народной милиции.

Снаряд попал в здание детского сада в Станице Луганской утром 17 февраля. В результате произошедшего как минимум три человека получили контузии. Киев обвиняет в произошедшем силы самопровозглашенных республик, в ЛНР отрицают свою причастность.