В Госдуме объяснили решение ДНР эвакуировать жителей в Россию

По всей линии фронта в Донбассе идут бои, с прилегающих территорий эвакуируют женщин, детей, а также небольшие поселения, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы, экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. Он добавил, что полномасштабный конфликт уже развязывается, идут попытки прорыва по ряду направлений.

Власти ДНР ранее 18 февраля объявили о массовой централизованной эвакуации населения в Ростовскую область. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем обращении.

«Бои идут по всей линии фронта, пока из прилегающих территорий эвакуируются женщины и дети, где-то эвакуируют всех, но это не большие поселения, — объяснил Бородай. — По сути, это как раз обещанное вторжение России на Украину, вот и приходится эвакуировать. Вторжение, конечно, в кавычках, потому что убивают нас, обстреливают нас, наступают на нас. Вот такое странное вторжение. Все уже достаточно серьезно, конфликт развязывается. Пока он не перешел в фазу активных наступательных действий, хотя попытки прорыва по ряду направлений есть».

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.