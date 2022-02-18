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Британия объявила о переносе посольства из Киева во Львов

МИД Великобритании объявил о временном переносе посольства на Украине из Киева во Львов

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о временном переносе посольства на Украине из Киева во Львов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Офис британского посольства в Киеве временно переводят. Сотрудники посольства работают из офиса британского посольства во Львове», — говорится в документе.

При этом не уточняется, переехало диппредставительство целиком или только его часть. Отмечается, что эти меры связаны с «наращиванием российских войск на границе с Украиной, что повысило угрозу военных действий».

Отмечается, что британское посольство во Львове будет оформлять документацию и заниматься консульской помощью. Попасть в офис посольства можно будет только по предварительной записи. При этом подданные королевства по-прежнему могут получить некоторые виды консульских услуг в Киеве.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

При это украинский президент Владимир Зеленский назвал переезд некоторых посольств на Западную Украину большой ошибкой.

Марина Совина
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