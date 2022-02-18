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Больше половины жителей Германии выступили против членства Украины в НАТО

ARD: 53 процента немцев высказались против вступления Украины в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Больше половины жителей Германии выступили против членства Украины в НАТО в ближайшие годы. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В опросе, прошедшем с 15 по 16 февраля, приняли участие 1202 человека. Более 53 процентов респондентов не одобрили вступление страны в альянс. Из них 22 процента опрошенных полностью исключили возможность членства, а 31 процент заявили, что вступление не должно произойти в ближайшее время.

При этом 28 процентов немцев поддержали включение Украины в блок. Еще 19 процентов опрошенных отказались отвечать на поставленный вопрос.

В декабре 2021 года, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), почти 60 процентов украинцев поддержали вступление страны в НАТО. В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2 процента респондентов проголосовали бы за, 28,1 процента — против.

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Виктория Кондратьева
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