Ростовский губернатор обратился к Путину из-за приезда беженцев из Донбасса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину из-за приезда в регион беженцев с территории самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

Голубев попросил президента оказать области экстренную помощь в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Кроме того, Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион, чтобы на месте организовать размещение, питание и медпомощь для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Также Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.

Ранее в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения на территорию России из-за угрозы обострения вооруженного конфликта между республиками и Украиной.