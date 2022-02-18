Похудевший на 170 килограммов жених удивил Гузееву своим преображением

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале восхитилась преображением 43-летнего жениха по имени Александр, который похудел на 170 килограммов. Мужчина, чьи фотографии до похудения также показали в эфире, удивил ведущую тем, как сильно он изменился. Выпуск с его участием опубликован на YouTube.

Александр рассказал, что после первого курса института весил около 90 килограммов, а в 21 год — около 150 килограммов. Он признался, что мог на спор выпить ящик пива за два часа, а также съедал по три килограмма сарделек в день. Жених добавил, что осознал необходимость похудения, когда после очередного переедания, он почувствовал боль в области сердца. Мужчина вызвал скорую, но ЭКГ показало, что инфаркта или других болезней нет: проблема возникла из-за давления желудка на другие органы, вызванного перееданием.

Сперва мужчина пытался похудеть с помощью препаратов, однако вес возвращался по окончании их приема. Отправной точкой для того, чтобы решить проблему лишнего веса, для Александра стала критика со стороны его сына, которому тогда было 15 лет. «Сын страшные слова говорил. Он сказал: "Я не хочу себе такого отца"», — признался жених.

Когда жених начал худеть, поначалу он попробовал питаться один раз в сутки. В течение недели он ел только обед. Затем он немного скорректировал диету: мужчина не ел после шести вечера и употреблял в день не более 750 килокалорий. По его словам, первые три месяца он ел только гречневую крупу с курицей и салаты. «За первые три месяца я сбросил так 42 килограмма. (...) Когда до 140 килограммов похудел, я пошел в зал», — рассказал Александр. В итоге жениху удалось сбросить 170 килограммов. После этого он пережил две операции по удалению кожи.

Гузеева восхитилась преображением Александра. «Я в восхищении, и я вам аплодирую», — сказала телеведущая, когда мужчина вошел в студию. Она назвала его преображение невероятным, а самого жениха посчитала примером для подражания. Кроме того, она призвала тех, кто страдает от лишнего веса, брать пример с участника передачи.

Ранее Гузеева смутила жениха по имени Юрий, который сообщил, что работал стриптизером. Ведущая сделала мужчине несколько комплиментов и пошутила о том, что в других обстоятельствах могла бы завязать с ним роман.