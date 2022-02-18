Женщина дважды сходила в салон красоты и осталась с рваной прической

Клиентка салона красоты показала результат неудачной стрижки волос и удивила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Кейт рассказала, что захотела обновить прическу и сделать стрижку, передние пряди которой обрамляют лицо. По ее словам, во время первой попытки сделать такую прическу в салоне ей не удалось достичь желаемого результата, поэтому она вновь записалась в то же место.

«Еду в салон, чтобы исправить "обрамление лица", которое они сделали на прошлой неделе», — произнесла женщинас в начале видео. На следующих кадрах Кейт продемонстрировала результат повторного посещения парикмахерской: героиня материала осталась с «рваными» прядями возле лица. «Почему-то они выглядят еще хуже. В следующий раз буду изучать работы мастеров до того, как к ним записываться», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать внешний вид юзерши в комментариях. «Зачем ты снова пошла в это место?», «Это случилось, потому что ты пошла к тому же человеку, который изначально все испортил», «Зачем ты вернулась?», «Попробуй кого-нибудь нового», «У этого салона, видимо, проблема на твой счет», — высказывались они.

В июне 2021 года тиктокерша Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже она продемонстрировала свое фото после посещения парикмахера. После обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.