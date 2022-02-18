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На новых фото Ирины Шейк заметили признаки старения

Ирина Шейк появилась на вечеринке в Лондоне и удивила поклонников постаревшим лицом

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на вечеринке по случаю открытия Недели моды в Лондоне и удивила поклонников изменениями во внешности. Новые фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в темно-коричневом облегающем платье без рукавов с декольте и в черных кожаных ботфортах на каблуках. Ее образ дополнили сумка под цвет обуви и серьги-кольца. Шейк появилась на мероприятии с собранными волосами, на ее лицо был нанесен легкий макияж в нюдовых тонах.

Читатели издания заметили признаки старения у супермодели, о чем принялись писать в комментариях. «Что с ней случилось? Она так постарела за короткий промежуток времени!», «Она не похожа на 36-летнюю. Ее лицо на некоторых изображениях сильно сморщено, а руки выдают старение», «Ее лицо начинает стареть, но, может быть, это просто неудачный макияж. Ирина все равно потрясающая», «Скоро начнет прибегать к косметическим процедурам», — высказывались они.

В декабре 2021 года Шейк появилась на публике в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Она посетила премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — писали фанаты об образе манекенщицы.

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Айсель Эюбова
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