Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов

Власти Израиля приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для местных жителей и туристов с 1 марта на фоне снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, с начала весны в стране отменяется «зеленый паспорт» — пропуск для посещения общественных мест, подтверждающий прохождение вакцинации.

Кроме того, власти обсуждают возможность введения послаблений для путешественников до 12 лет. Так, планируется разрешить въезд в Израиль непривитым детям до 12 лет в сопровождении вакцинированных родителей.

Согласно проекту изменений, при въезде в страну несовершеннолетние, как и взрослые, будут сдавать тест, и до получения его результатов находиться на изоляции. Что касается невакцинированных детей старше 12 лет, им въезд по-прежнему будет закрыт.

Как сообщили «Вестнику АТОР» в пресс-службе министерства туризма Израиля, точная дата принятия данного решения еще не определена, но ориентировочно семьи с непривитыми детьми смогут въехать в страну уже в марте.

Ранее в январе стало известно, что Израиль признал результаты серологического теста, сделанного только в одной российской лаборатории — Invitro. Так, вакцинированным «Спутником V» или «Спутником Лайт» (в виде бустерной дозы) россиянам для въезда в Израиль придется сдать тест на антитела в лаборатории Invitro — при этом положительный результат анализа с QR-кодом необходимо загрузить в форму декларации перед прибытием в страну.

