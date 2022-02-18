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Лавров назвал пропагандой сообщения о готовящемся вторжении России на Украину

Глава МИД Лавров заявил, что все сообщения о вторжении России на Украину являются фейками

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Все сообщения о готовящемся вторжении России на Украину являются фейками, пропагандой и вымыслом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно – пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля», — отметил дипломат.

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14 февраля

Ранее в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Американское издание Politico, ссылаясь на аналитиков, выразило уверенность, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок.

В газете обратили внимание, что именно в это время заканчивается Олимпиада в Пекине и Мюнхенская конференция по безопасности. «Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины [Владимир Зеленский] находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом», — считают на Западе.

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Анжелика Бережная
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