Лукашенко уличил Запад в попытках спровоцировать протесты в Белоруссии

Страны Запада пытаются спровоцировать протесты и расшатать ситуацию в Белоруссии. В этом уличил западные страны президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, трансляцию ведет РБК.

«Запад активно пытается руками наших беглых если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране», — рассказал глава государства. При этом он подчеркнул, что никто из западных сил «не тешит себя иллюзиями повтора августа 2020 года».

По словам Лукашенко, Москва и Минск вместе смогут противостоять любым внешним угрозам и построить общее будущее. «Пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами», — добавил он.