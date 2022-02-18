Лукашенко предрек продолжение экономической войны против России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек продолжение экономической войны против республики и России. Об этом он высказался на брифинге после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Лукашенко обвинил Запад в развязывании экономической войны против России и Белоруссии и подчеркнул, что западные страны найдут повод для продолжения соответствующей политики в отношении Москвы и Минска.