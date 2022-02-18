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Азиатская страна пополнит бюджет с помощью лотереи

В Мьянме проведут государственную онлайн-лотерею для пополнения бюджета

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Военные власти Мьянмы планируют провести государственную онлайн-лотерею для пополнения бюджета страны на фоне сокращения налоговых сборов, пишет Bloomberg.

Ее хотят запустить в марте или апреле в партнерстве с частными компаниями. Власти ведут переговоры с несколькими местными и иностранными фирмами. Деньги нужны на фоне пандемии и ухода иностранных компаний с рынка этой азиатской страны. Ранее Правительство национального единства Мьянмы, противостоящее военным властям, успешно провело такую акцию.

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По данным Всемирного банка, ВВП страны в прошлом году упал на 18 процентов, а курс национальной валюты (кьят) рухнул на 34 процента. Экономическое положение страны еще больше ухудшились после того, как США заморозили часть своих валютных резервов, а международные организации приостановили помощь.

Венесуэла, Мьянма и Афганистан входит в черный список Международного валютного фонда, этим странам помощь заморожена.

В феврале 2021 года военные совершили государственный переворот в Мьянме из-за несогласия с итогами осенних выборов 2020 года. Они распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали борьбу с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

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Платон Щукин
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