Парламент закавказской республики поддержал признание ЛНР и ДНР Россией

Парламент Южной Осетии поддержал возможность дипломатического признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее обращение депутаты закавказской республики направили российским коллегам, сообщает агентство «Рес».

«Выражая мнение абсолютного большинства граждан Республики Южная Осетия, парламент Республики Южная Осетия поддерживает усилия Государственной Думы по признанию Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Южноосетинские депутаты подчеркнули, что признание двух самопровозглашенных республик является гарантией безопасности их жителей от внешних угроз. Вице-спикер парламент Петр Гассиев напомнил, что именно Россия защитила Цхинвал в 2008 году, предотвратив «полное истребление» народа. «Южная Осетия на себе испытала весь ужас вторжения карательных войск Грузии в Южной Осетии как в 1920 годах, так и в 90-х», — подчеркнул парламентарий.

Независимость ДНР и ЛНР, кроме взаимного признания, на дипломатическом уровне признает только Южная Осетия. Цхинвал, в свою очередь, признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и карликовое государство Науру. Российская Госдума проголосовала за необходимость поднять вопрос о признании республик и обратилась за решением напрямую к президенту России Владимиру Путину.

В ДНР приветствуют инициативу Государственной Думы. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что надеется на согласие Путина признать ДНР, однако примет любое решение российского лидера.