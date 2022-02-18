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Россиянам назвали риски при кредите на первый взнос по ипотеке

При оформлении кредита на первый взнос по ипотеке заемщики рискуют остаться без жилья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Оформляя кредит на первый взнос по ипотеке, покупатели жилья рискуют тем, что их ежемесячный платеж увеличится в 1,5-2 раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

Россиянам необходимо накопить на первоначальный взнос 10-20 процентов от стоимости квартиры. По словам специалистов, если покупатель оформляет кредит на эту сумму, возрастает вероятность того, что он не сможет выплачивать одновременно ипотечный и потребительский кредиты из-за увеличения ежемесячного платежа.

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Одним из рисков в подобной ситуации также назвали перспективу остаться без жилья, если при наличии двух кредитов у заемщика возникнут непредвиденные траты или произойдет снижение дохода.

«При ипотечном кредите квартира находится в залоге у банка, и если заемщик не сможет обслуживать свои кредиты, то он рискует остаться без жилья, но с потребительским кредитом», — заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

В ноябре 2021 года для исследования платформы залогового кредитования Online-Ipoteka россияне раскрыли источники средств на первый взнос по ипотеке. В большинстве случаев заемщики используют только накопленные средства и материнский капитал. Некоторые берут средства в долг у родственников или знакомых или оформляют потребительские кредиты.

Нина Ташевская
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