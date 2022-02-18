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Лавров рассказал о вербовке наемников на Балканах для дестабилизации России

Глава МИД Лавров: есть информация о вербовке наемников на Балканах для отправки в Донбасс

Фото: Globallookpress.com

У Москвы есть информация о вербовке наемников в странах Западных Балкан для отправки в зону эскалации в Донбассе и дестабилизации России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию RT, его слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс», — рассказал дипломат. По его словам, в МИД на данный момент проверяют эти данные.

Лавров подчеркнул, что после развязанной НАТО войны в Югославии балканский регион не процветает. «Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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