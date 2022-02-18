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Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию в Донбассе тревожной и потенциально опасной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ситуация в Донбассе тревожна и потенциально опасна. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли российский президент Владимир Путин, как и американский лидер Джо Байден, услугами разведывательных служб, пресс-секретарь главы государства ответил, что в России разведслужб меньше, чем в Соединенных Штатах, однако действуют они не менее эффективно.

Он добавил, что у российского президента есть множество источников, позволяющих ему составлять реальную картину дел. Он своевременно получает доклады от соответствующих служб, уточнил Песков.

Вооруженная эскалация у линии соприкосновения в Донбассе началась 17 февраля. Обстрелы с обеих сторон продолжились. 18 февраля в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска передают о перебоях с электричеством, связью и интернетом.

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Юлия Ямпольская
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