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Глава СКР взял на контроль расследование убийства туриста в Карачаево-Черкесии

В СК сообщили, что убийца туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства туриста в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что подозреваемый по делу объявлен в федеральный розыск.

17 февраля стало известно о происшествии с группой туристов из Москвы, которая ехала на автомобиле Ford Transit в сторону поселка Архыз и остановилась недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе республики. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, между ними произошел конфликт, переросший в драку. Один из местных был вооружен ножом — он как минимум один раз ударил им одного туриста в живот. Пострадавший умер по пути в больницу.

Также в сети было опубликовано видео конфликта. На кадрах видно, как начинался конфликт между путешественниками и двумя местными жителями: все стоят почти вплотную друг к другу, и внезапно один из представителей республики наносит удар кулаком в лицо приезжему из столицы.

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Леонид Микуляк
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